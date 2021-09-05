У Росії суд заборонив Google та «Яндекс» показувати в пошуку слова «умное голосование». Так називався проєкт Навального

Арбітражний суд Москви заборонив компанія Google і «Яндекс» показувати словосполучення «умное голосование» в пошуковій видачі. Таку назву мав проєкт російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише «Медуза».

Зазначається, що суд виніс заборону у якості забезпечувального заходу за позовами ставропольської компанії «Вулінтертрейд», яка займається продажем овечої вовни. У липні ця компанія зареєструвала товарний знак «Умное голосование» і 1 вересня звернулася до суду щодо захисту товарного знака.

«Медуза» звертає увагу, що «Вулінтертрейд» подала заявку на реєстрацію товарного знака «Умное голосование» 29 червня, а вже 27 липня отримала схвалення Роспатенту. Зазвичай цей процес триває близько року.