В России суд запретил Google и «Яндекс» показывать в поиске слова «умное голосование». Так назывался проект Навального

Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче. Такое название носил проект российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет «Медуза».

Отмечается, что суд вынес запреты в качестве обеспечительных мер по искам ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается продажей овечьей шерсти. В июле эта компания зарегистрировала товарный знак «Умное голосование» и 1 сентября обратилась в суд за защитой товарного знака.

«Медуза» обращает внимание, что «Вулинтертрейд» подала заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование» 29 июня, а уже 27 июля получила одобрение Роспатента. Обычно этот процесс занимает около года.