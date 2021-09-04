Україна розійшлася нічиєю з французами у відборі на ЧС-2022

Збірна України 4 вересня завершила матч відбору на чемпіонат світу з футболу проти Франції внічию (1:1).

У першому таймі на 44-й хвилині півзахисник «Динамо» Микола Шапаренко відкрив рахунок у матчі між збірними. Цей м’яч став дебютним для футболіста у футболці національної команди.

Хавбек поцілив у ворота ідеальним ударом з півкола штрафного прямо в праву девʼятку. Під час святкування забитого мʼяча Шапаренко не стримував емоцій та навіть дещо розплакався.

Вже на початку другого тайму на 50-й хвилині Антоні Марсьяль зрівняв рахунок у матчі, пробивши з відскоку в нижній правий кут воріт. Спершу цей моменит вважали спірним, але рефері зарахував гол.

З 80-ї хвилини обидві команди зробили заміну — Олександр Петраков вивів на поле Сікана і Малиновського замість Яремчука та Циганкова, а у суперників поле покинув найжорсткіший гравець сьогоднішнього матчу Орельєн Чуамені. Французький тренер випустив Жордана Верету.

За хвилину до закінчення гри Шапаренко покинув поле, а замість нього вийшов Сергій Сидорчук.

За підсумками основного часу рахунок залишився незмінний, але суддя додав шість хвилин додаткового часу. Втім це не вирішило долю гри і зустріч закінчилася пʼятою нічиєю відбору до ЧС-2022.

Після цього матчу у нашій групі D на першому місці перебуває Франція, чинний чемпіон світу (9 очок після п’яти ігор), на другому — Фінляндія (5 очок після трьох ігор), а Україна — на третьому (5 очок після п’яти ігор).

Чемпіонат світу 2022 року триватиме з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

Нагадаємо, у першому матчі відбору на Чемпіонат світу 2022 року Україна на виїзді зіграла внічию з Францією — 1: 1. З таким же результатом закінчилося протистояння українців із фінами в Києві, а потім і з казахами.