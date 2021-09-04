Украина разошлась ничьей с французами в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины 4 сентября завершила матч отбора на чемпионат мира по футболу против Франции вничью (1:1).

В первом тайме на 44-й минуте полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко открыл счет в матче между сборными. Этот мяч стал дебютным для футболиста в футболке национальной команды.

Хавбек попал в ворота идеальным ударом из полукруга штрафной прямо в правую девятку. Во время празднования забитого мяча Шапаренко не сдерживал эмоций и даже расплакался.

Уже в начале второго тайма на 50-й минуте Антони Марсьяль сравнял счет в матче, пробив с отскока в нижний правый угол ворот. Сначала этот моменит считали спорным, но рефери засчитал гол.

С 80-й минуты обе команды сделали замену — Александр Петраков вывел на поле Сикана и Малиновского вместо Яремчука и Цыганкова, а у соперников поле покинул самий жесткий игрок сегодняшнего матча Орельен Тчуамени. Французский тренер выпустил Жордана Вретище.

За минуту до окончания игры Шапаренко покинул поле, а вместо него вышел Сергей Сидорчук.

По итогам основного времени счет остался неизменным, но судья добавил шесть минут дополнительного времени. Впрочем, это не решило судьбу игры и встреча закончилась пятой ничьей отбора на ЧМ-2022.

После этого матча в нашей группе D на первом месте находится Франция, действующий чемпион мира (9 очков после пяти игр), на втором — Финляндия (5 очков после трех игр), а Украина — на третьем (5 очков после п ' пяти игр).

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября до 18 декабря 2022 года в Катаре.

Напомним, в первом матче отбора на ЧМ-2022 Украина на выезде сыграла вничью с Францией — 1: 1. С таким же результатом закончилось противостояние украинцев с финнами в Киеве, а затем и с казахами.