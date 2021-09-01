Відбір на ЧС-2022: Україна втратила перемогу над Казахстаном

Збірна України з футболу втратила перемогу над збірною Казахстану в поєдинку відбіркового етапу на Чемпіонат світу 2022 року в Катарі.

Перший гол українці забили на 92 секунді матчу. Роман Яремчук забив гол з-за меж штрафного майданчику.

У першому таймі збірна України тиснула на ворота Казахстану та мала ще кілька шансів забити, але казахів рятував каркас воріт.

У другому таймі гра вирівнялася і Казахстан спочатку зрівняв рахунок, але гол не зарахували через офсайд. Однак на 75 хвилині Руслан Валіулін таки зрівняв рахунок.

У додатковий час Україна таки вийшла вперед. Після прострілу Віталія Миколенка гол забив Данило Сікан.

Але всього за кілька хвилин, на останній хвилині матчу, казах Руслан Валіулін робить дублю і приносить Казахстану нічию. Матч завершився з рахунком 2:2.