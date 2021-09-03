Суд зобов’язав поліцію зареєструвати провадження про напад на Порошенка з зеленкою

Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу депутата Київської міської ради Віктора Кононенка на бездіяльність співробітників поліції у справі про напад на п’ятого президента Петра Порошенка під час Маршу патріотів 24 серпня, коли його облили зеленкою.
Про це Кононенко повідомив на своїй сторінці у Facebook та оприлюднив копію ухвали суду.
Окрім того, згідно з ухвалою суду, співробітники Печерського управління поліції Нацполіції у Києві зобов’язані зареєструвати провадження про вчинення злочину проти державного діяча.
- 24 серпня нардепа і лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка облили зеленкою під час Маршу захисників в центрі Києва. Нападника оперативно затримали — ним виявився уродженець Чернігівської області 1999 року народження. Інцидент кваліфікували за ч. 1 ст. 296 КК (хуліганство).
- Пізніше депутат Київради від «Європейської солідарності» Віктор Кононенко заявив, що у Порошенка опіки очей.
- Адвокати Порошенка переконані, що напад був спланованим, а нападника покриває чинна влада.