Суд зобов’язав поліцію зареєструвати провадження про напад на Порошенка з зеленкою

Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу депутата Київської міської ради Віктора Кононенка на бездіяльність співробітників поліції у справі про напад на п’ятого президента Петра Порошенка під час Маршу патріотів 24 серпня, коли його облили зеленкою.

Про це Кононенко повідомив на своїй сторінці у Facebook та оприлюднив копію ухвали суду.

Окрім того, згідно з ухвалою суду, співробітники Печерського управління поліції Нацполіції у Києві зобов’язані зареєструвати провадження про вчинення злочину проти державного діяча.