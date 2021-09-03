Суд обязал полицию зарегистрировать производство о нападении на Порошенко с зеленкой

Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу депутата Киевского городского совета Виктора Кононенко на бездействие сотрудников полиции в деле о нападении на пятого президента Петра Порошенко во время Марша патриотов 24 августа, когда его облили зеленкой.
Об этом Кононенко сообщил на своей странице в Facebook и обнародовал копию постановления суда.
Кроме того, согласно постановлению суда, сотрудники Печерского управления полиции Нацполиции в Киеве обязаны зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля.
- 24 августа нардепа и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко облили зеленкой во время Марша защитников в центре Киева. Нападавшего оперативно задержали — им оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).
- Позже депутат Киевсовета от «Европейской солидарности» Виктор Кононенко заявил, что у Порошенко ожоги глаз.
- Адвокаты Порошенко убеждены, что нападение было спланировано, а нападавшего покрывает действующая власть.