На Марше ветеранов в Киеве Порошенко облили зеленкой

Нардепа и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко облили зеленкой во время Марша ветеранов в центре Киева.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал «Киев Оперативный».

На видео Порошенко подошел к полицейским, после чего сел вместе с ними в автомобиль и уехал. На его лице были следы зеленки.

В полиции Киева в комментарии изданию «Украинская правда» подтвердили инцидент. Там отметили, что Порошенко доставили в управление полиции, там сейчас решается вопрос квалификации инцидента. Нардеп к медикам пока что не обращался.

Также там сообщили, что подозреваемого в нападении на Порошенко уже задержали. В Telegram-каналах появилось видео задержания.