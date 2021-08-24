На Марші ветеранів у Києві Порошенка облили зеленкою

Нардепа та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка облили зеленкою під час Маршу ветеранів у центрі Києва.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал «Київ Оперативний».

На відео Порошенко підійшов до поліцейських, після чого сів разом із ними в авто та поїхав. На його обличчі були сліди зеленки.

У поліції Києва в коментарі виданню «Українська правда» підтвердили інцидент. Там зазначили, що Порошенка доставили до управління поліції, там наразі вирішується питання кваліфікації події. Нардеп до медиків поки не звертався.

Також там повідомили, що підозрюваного в нападі на Порошенка вже затримали. У Telegram-каналах з’явилося відео затримання.