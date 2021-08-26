Депутат від «ЄС» Кононенко: Порошенко після облиття зеленкою отримав опіки очей

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко після облиття його зеленкою отримав опік очей другого ступеня.

Про це заявив депутат Київради від «Європейської солідарності» Віктор Кононенко, передає Укрінформ.

«На сьогодні у Петра Олексійовича опік очей другого ступеня. Як це вплине на його зір – лікарі ще не знають. І це можна буде визначити тільки протягом якогось часу», – сказав він.

Кононенко розповів, що перша спроба нападу на Порошенка була здійснена, коли зелену суміш намагалися кинути з мосту на Алеї Героїв Небесної Сотні. «Але зрештою скористались «вузьким місцем» біля Меморіалу, де колона зупинилась на прохання членів родин загиблих героїв», – нагадав він.

Крім того, Кононенко також звернув увагу на те, що Управління держохорони зняло з охорони Порошенка трьох людей. Він запевняє, що ще напередодні, 23 серпня, УДО мало інформацію про те, що найняті групи «тітушок» будуть атакувати Порошенка.