Посольство США засудило напад на Порошенка на Марші захисників

Посольство США засудило напад на п’ятого президента та чинного нардепа Петра Порошенка, якого облили зеленкою на Марші захисників.
Про це повідомляється на сторінці посольства у Twitter.
«Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії», — йдеться у повідомленні.
- 24 серпня нардепа та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка облили зеленкою під час Маршу захисників у центрі Києва. Нападника оперативно затримали.
- Згодом правоохоронці розповіли деталі про нападника. Це — уродженець Чернігівської області 1999 року народження. Інцидент кваліфікували за за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до пʼяти років обмеження волі.