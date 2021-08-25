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Посольство США осудило нападение на Порошенко на Марше защитников

Автор:
Алексей Ярмоленко
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Посольство США осудило нападение на пятого президента и действующего нардепа Петра Порошенко, которого облили зеленкой на Марше защитников.

Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.

«Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии», — говорится в сообщении.

  • 24 августа нардепа и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко облили зеленкой во время Марша защитников в центре Киева. Нападавшего оперативно задержали.
  • Впоследствии правоохранители рассказали детали о нападавшем. Это уроженец Черниговской области 1999 года рождения. Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.