Посольство США осудило нападение на Порошенко на Марше защитников

Посольство США осудило нападение на пятого президента и действующего нардепа Петра Порошенко, которого облили зеленкой на Марше защитников.

Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.

«Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии», — говорится в сообщении.