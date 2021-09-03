У Києві заперечили повідомлення ЗМІ про локдаун з 15 вересня

«Це недостовірна інформація. Таке рішення може прийняти тільки наукова рада або Міністерство охорони здоровʼя. Також обмеження поки не торкнулися транспорту. Вони можливі лише в тому випадку, якщо місто потрапить в «червону» зону, але поки таких перспектив у Києва немає», — заявив Рубан.

Про це він заявив у коментарі виданню «Сьогодні» у пʼятницю, 3 вересня.

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан спростував повідомлення журналістів про те, що у столиці з 15 вересня можуть ввести жорсткі обмеження.

За його словами, наразі всі міські служби готуються до різних сценаріїв розвитку подій, але поки Київ у «зеленій» зоні, «захворюваність у місті повністю контрольована, хоча спостерігається поступове зростання».

У пʼятницю, 3 вересня, агентство Українські Національні Новини з посиланням на власне джерело повідомило, що Київ готується до запровадження жорстких обмежень з 15 вересня.

«Усім сказали готуватися на 15 вересня, у них [у Кабінету міністрів] є ще півтора тижні до введення, будуть стежити за динамікою росту кількості хворих на коронавірус і вже від цієї статистики будуть вирішувати, наскільки жорстким буде локдаун. Знаю, що торкнеться громадського транспорту», — повідомило джерело агентства.