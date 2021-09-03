В Киеве опровергли сообщения СМИ о локдауне с 15 сентября

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан опроверг сообщения журналистов о том, что в столице с 15 сентября могут ввести жесткие ограничения.

Об этом он заявил в комментарии изданию «Сегодня» в пятницу, 3 сентября.

«Это недостоверная информация. Такое решение может принять только научный совет или Министерство здравоохранения. Также ограничения пока не коснулись транспорта. Они возможны только в том случае, если город попадет в «красную» зону, но пока таких перспектив у Киева нет», — заявил Рубан.