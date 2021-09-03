У Києві відкрили нові великі центри вакцинації від коронавірусу

У Києві відкрилися нові центри вакцинації від коронавірусу – у ТРЦ Retroville та в мережі магазинів «Епіцентр».
Про це пише сервіс Helsi у своєму Telegram-каналі.
На сервісі тепер можна записатися на вакцинацію у магазинах «Епіцентру» біля станції метро «Почайна», а також на вулиці Полярна, на Кільцевій дорозі та на Позняках.
ТРЦ Retroville розташований на проспекті Правди, біля житлового комплексу «Варшавський». У центрах щеплюватимуть препаратами від AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. Можна провакцинуватися і Moderna, але лише другою дозою.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун.