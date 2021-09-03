У Києві відкрили нові великі центри вакцинації від коронавірусу

У Києві відкрилися нові центри вакцинації від коронавірусу – у ТРЦ Retroville та в мережі магазинів «Епіцентр».

Про це пише сервіс Helsi у своєму Telegram-каналі.

На сервісі тепер можна записатися на вакцинацію у магазинах «Епіцентру» біля станції метро «Почайна», а також на вулиці Полярна, на Кільцевій дорозі та на Позняках.