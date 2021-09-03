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В Киеве открыли новые крупные центры вакцинации от коронавируса

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

В Киеве открылись новые центры вакцинации от коронавируса — в ТРЦ Retroville и в сети магазинов «Эпицентр».

Об этом пишет сервис Helsi в своем Telegram-канале.

На сервисе теперь можно записаться на вакцинацию в магазинах «Эпицентр» возле станции метро «Почайна», а также на улице Полярной, на Кольцевой дороге и на Позняках.

ТРЦ Retroville расположен на проспекте Правды, возле жилого комплекса «Варшавский». В центрах будут прививать препаратами от AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer. Можно провакцинироваться и Moderna, но только второй дозой.