В Киеве открыли новые крупные центры вакцинации от коронавируса

В Киеве открылись новые центры вакцинации от коронавируса — в ТРЦ Retroville и в сети магазинов «Эпицентр».

Об этом пишет сервис Helsi в своем Telegram-канале.

На сервисе теперь можно записаться на вакцинацию в магазинах «Эпицентр» возле станции метро «Почайна», а также на улице Полярной, на Кольцевой дороге и на Позняках.