В Украине от коронавируса полностью вакцинировали почти треть сотрудников школ

В Украине перед началом учебного года полностью вакцинированы от коронавируса 29% коллективов школ.
Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко.
«Мы начинаем работу в обычном режиме: с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции. По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тысяч педагогов — это 29%. И 23% — еще 145, 5 тыс. человек — вакцинированы одной дозой», — рассказывает Кононенко.
Он добавил, что принудительной вакцинации для работниц и работников школ нет. Так же ни дети, ни педагоги не должны будут проходить тестирование на коронавирус.
В Минобразования такие показатели вакцинации считают успешными. Но уверяют, что работают над тем, чтобы увеличивать показатели. «Работаем над пропагандой, о том, чтобы все работники и работницы имели доступ к вакцине. Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что потребность в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в оранжевой зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно. Сейчас все учебные заведения в Украине в зеленой зоне», — сказал он.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новый учебный год начнется вовремя и будет проходить в обычном режиме. Дети больше не будут учиться в дистанционном режиме.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что условием работы школ во время усиленного карантина станет вакцинация учителей. По его словам, будут работать только те школы, где будут вакцинированы менее 80% учителей. Если не вакцинированы — дистанционное обучение.