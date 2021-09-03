У 10 день Паралімпіади Україна здобула чотири золота і закріпилась у пʼятірці лідерів

На іграх XVІ літньої Паралімпіади у Токіо українська збірна за результатами десятого змагального дня залишається в п’ятірці лідерів із 94 нагородами — 24 золотих, 44 срібних та 26 бронзових.

Про це інформує Національний олімпійський комітет України.

Золоту медаль здобули:

Сергій Ємельянов під час змагань з веслування на байдарках на дистанцію 200 метрів;

Плавець Максим Крипак у комплексному плаванні на 200 метрів;

Плавець Денис Остапченко у запливі на 200 метрів вільним стилем;

Спортсменка Зоя Овсій під час змагань з метання булави.

Хто відзначився срібною медаллю:

Микола Синюк — веслування на байдарках на дистанцію 200 метрів;

— веслування на байдарках на дистанцію 200 метрів; Єгор Дементьєв — велошосе;

— велошосе; Людмила Даниліна — забіг на дистанцію 1,5 км;

— забіг на дистанцію 1,5 км; Микола Жабняк — метання диска;

— метання диска; Андрій Трусов — плавання на дистанцію 100 метрів батерфляєм.

Бронзову нагороду виборов Денис Дубров під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів батерфляєм.

Таким чином, 3 вересня Національна паралімпійська збірна України виборола 10 медалей, серед яких — чотири золоті, пʼять срібних та одна бронзова. Україна посідає четверте місце за загальною кількістю нагород і пʼяте ㅡ за кількістю золотих медалей. До кінця змагань залишається два дні.