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У 10 день Паралімпіади Україна здобула чотири золота і закріпилась у пʼятірці лідерів

Автор:
Софія Телішевська
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На іграх XVІ літньої Паралімпіади у Токіо українська збірна за результатами десятого змагального дня залишається в п’ятірці лідерів із 94 нагородами — 24 золотих, 44 срібних та 26 бронзових.

Про це інформує Національний олімпійський комітет України.

Золоту медаль здобули:

Хто відзначився срібною медаллю:

  • Микола Синюк — веслування на байдарках на дистанцію 200 метрів;
  • Єгор Дементьєв — велошосе;
  • Людмила Даниліна — забіг на дистанцію 1,5 км;
  • Микола Жабняк — метання диска;
  • Андрій Трусов — плавання на дистанцію 100 метрів батерфляєм.

Бронзову нагороду виборов Денис Дубров під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів батерфляєм.

Таким чином, 3 вересня Національна паралімпійська збірна України виборола 10 медалей, серед яких — чотири золоті, пʼять срібних та одна бронзова. Україна посідає четверте місце за загальною кількістю нагород і пʼяте ㅡ за кількістю золотих медалей. До кінця змагань залишається два дні.

  • Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбуваються на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах немає через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.