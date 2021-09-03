Україна здобула ще одне золото на Паралімпіаді — у метанні булави

Збірна України здобула вже 24-у золоту медаль на Паралімпійських іграх у Токіо. Перше місце посіла спортсменка Зоя Овсій у метанні булави.

Відповідна інформація міститься на сайті Паралімпіади.

Свої шість спроб Зоя виконувала останньою і з першого ж кидка перевершила результат американки Кейсі Мітчел, яка на той момент посідала перше місце. Протягом свого виступу Овсій лише покращила результат і сягнула 25,12 метра. Вона встановила паралімпійський рекорд, а до світового рекорду не дотягнула усього 12 сантиметрів. До речі, світовий рекорд у 25,23 метра також належить Овсій.

Збірна України лишається на 5 місці, маючи в своєму активі 24 золоті медалі. Загалом українські спортсмени вибороли вже 94 медалі.