Плавець Крипак став 10-разовим паралімпійським чемпіоном. Українець виборов 90-ту медаль для збірної

Український плавець Максим Крипак завоював золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо у комплексному плаванні на 200 метрів.

Він подолав цю дистанцію з результатом 2,05.68 і встановив новий паралімпійський рекорд.

Для Крипака це сьома медаль на змаганнях в Токіо і пʼяте золото.

На Паралімпіаді в Ріо у 2016 році Крипак теж завоював пʼять золотих нагород. Таким чином Максим став 10-разовим паралімпійським чемпіоном.

Це 22-ге золото України на Паралімпіаді-2020 та 90-та медаль загалом.