Пловец Крипак стал 10-кратным паралимпийским чемпионом. Украинец завоевал 90-ю медаль для сборной

Украинский пловец Максим Крипак завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио в комплексном плавании на 200 метров.
Он преодолел эту дистанцию с результатом 2,05.68 и установил новый паралимпийский рекорд.
Для Крипака это седьмая медаль на соревнованиях в Токио и пятое золото.
На Паралимпиаде в Рио в 2016 году Крипак тоже завоевал пять золотых наград. Таким образом Максим стал 10-кратным паралимпийским чемпионом.
Это 22-е золото Украины на Паралимпиаде-2020 и 90-я медаль в целом.
Украинские спортсмены в десятый день соревнований на Паралимпийских играх в Токио завоевали еще три медали — одну золотую и две серебряные.
Золотую медаль получил гребец Сергей Емельянов на байдарке-одиночке в классе KL3, преодолев дистанцию 200 метров за 40,355 секунды. Он опередил соперника из России на 0,1 секунды.
Николай Синюк на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров завоевал серебряную медаль в классе KL2. Велогонщик Егор Дементьев стал обладателем серебряной медали в шоссейной гонке в классе С4-5.
- Впереди еще три дня Паралимпиады. Сейчас Украина на пятом месте с 92 медалями. Первые три места у Китая, Великобритании и США. После Украины идут Нидерланды, а перед ней — Россия.
- Сборную Украины на Паралимпиаде представляют 143 спортсмена, которые соревнуются в 15 видах спорта.