Пловец Крипак стал 10-кратным паралимпийским чемпионом. Украинец завоевал 90-ю медаль для сборной

Украинский пловец Максим Крипак завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио в комплексном плавании на 200 метров.

Он преодолел эту дистанцию с результатом 2,05.68 и установил новый паралимпийский рекорд.

Для Крипака это седьмая медаль на соревнованиях в Токио и пятое золото.

На Паралимпиаде в Рио в 2016 году Крипак тоже завоевал пять золотых наград. Таким образом Максим стал 10-кратным паралимпийским чемпионом.

Это 22-е золото Украины на Паралимпиаде-2020 и 90-я медаль в целом.