Девʼятий день Паралімпіади приніс Україні дев’ять нагород та світовий рекорд

На іграх XVІ літньої Паралімпіади у Токіо українська збірна за результатами дев’ятого змагального дня залишається в п’ятірці лідерів із 84 нагородами — 20 золотих, 39 срібних та 25 бронзових.

Чемпіонами паралімпіади стали українські легкоатлети Владислав Загребельний та Марія Помазан.

Загребельний виграв золоту медаль у стрибках у довжину, встановивши європейський паралімпійський рекорд в класі Т37 — 6,59 метра. Помазан принесла Україні золото у штовханні ядра (клас F35). У цій дисципліні вона показала результат 12,24 метра.

Срібну нагороду у бігу на 100 метрів здобула легкоатлетка Оксана Ботурчук (клас T12).

Ще одне золото зі світовим паралімпійським рекордом — у плавця Максима Крипака. Він здолав дистанцію 100 метрів за 57,19 секунд.

Загалом українські плавці вибороли цього дня чотири нагороди. Два срібні призери — Єлизавета Мерешко на дистанції 400 метрів вільним стилем (клас S7) та Антон Коль на 50-метрівці на спині (клас S1).

Бронзу у плаванні виборов Денис Остапченко на 50-метрівці вільним стилем у класі S3.