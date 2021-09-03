В 10-й день Паралимпиады Украина завоевала четыре золота и закрепилась в пятерке лидеров

На играх XVI летней Паралимпиады в Токио украинская сборная по результатам десятого соревновательного дня остается в пятерке лидеров с 94 наградами — 24 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых.
Об этом информирует Национальный олимпийский комитет Украины.
Золотую медаль завоевали:
- Сергей Емельянов в состязании по гребле на байдарках на дистанции 200 метров;
- пловец Максим Крипак в комплексном плавании на 200 метров;
- пловец Денис Остапченко в заплыве на 200 метров вольным стилем;
- спортсменка Зоя Овсий в состязаниях по метанию булавы.
Кто получил серебряную медаль:
- Николай Синюк — гребля на байдарках на дистанции 200 метров;
- Егор Дементьев — велошоссе;
- Людмила Данилина — забег на дистанцию 1,5 км;
- Николай Жабняк — метание диска;
- Андрей Трусов — плавание на дистанции 100 метров баттерфляем.
Бронзовую награду завоевал Денис Дубров в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем.
Таким образом, 3 сентября Национальная паралимпийская сборная Украины завоевала 10 медалей, среди которых — четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая. Украина занимает четвертое место по общему количеству завоеванных наград и пятое ㅡ по количеству золотых медалей. До конца соревнований остается два дня.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования проходят на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах нет из-за пандемии коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7 х 7. Сборную Украины на Паралимпиаде представляют 143 спортсмена, они соревнуются в 15 видах спорта.