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В 10-й день Паралимпиады Украина завоевала четыре золота и закрепилась в пятерке лидеров

Автор:
София Телишевская
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На играх XVI летней Паралимпиады в Токио украинская сборная по результатам десятого соревновательного дня остается в пятерке лидеров с 94 наградами — 24 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых.

Об этом информирует Национальный олимпийский комитет Украины.

Золотую медаль завоевали:

Кто получил серебряную медаль:

  • Николай Синюк — гребля на байдарках на дистанции 200 метров;
  • Егор Дементьев — велошоссе;
  • Людмила Данилина — забег на дистанцию 1,5 км;
  • Николай Жабняк — метание диска;
  • Андрей Трусов — плавание на дистанции 100 метров баттерфляем.

Бронзовую награду завоевал Денис Дубров в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем.

Таким образом, 3 сентября Национальная паралимпийская сборная Украины завоевала 10 медалей, среди которых — четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая. Украина занимает четвертое место по общему количеству завоеванных наград и пятое ㅡ по количеству золотых медалей. До конца соревнований остается два дня.

  • Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования проходят на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах нет из-за пандемии коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7 х 7. Сборную Украины на Паралимпиаде представляют 143 спортсмена, они соревнуются в 15 видах спорта.