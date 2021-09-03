Пловец Остапченко завоевал для Украины паралимпийское золото

Во время Паралимпиады в Токио украинский пловец Денис Остапченко завоевал золотую медаль в заплыве на 200 метров вольным стилем. Спортсмен преодолел эту дистанцию за 3 минуты 21,62 секунды.

Об этом сообщили в Международном паралимпийском комитете.

Для Дениса Остапченко эта медаль стала уже третьей на нынешней Паралимпиаде в Токио. До этого он уже получил серебро на дистанции 50 метров на спине и бронзу на дистанции 50 метров вольным стилем.

В целом Украина завоевала 23 золотых медали на Паралимпийских Играх в Токио. Две другие золотые награды сегодня завоевали пловец Максим Крипак и гребец Сергей Емельянов.

Сейчас у Национальной сборной Украины уже 93 медали: 23 золотые, 44 серебряные и 26 бронзовых. Украина занимает четвертое место по общему количеству завоеванных наград и пятое ㅡ по количеству золотых медалей. До конца соревнований остается два дня.