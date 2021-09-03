«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Авдіївки, який призупиняли через обстріли

У Донецькій області відновили рух поїздів до Авдіївки, обмежений через артилерійські обстріли з боку російських бойовиків «ДНР» поблизу станції Авдіївка наприкінці серпня.

Про це повідомляється в Telegram-каналі «Укрзалізниці».

«Уже з 4 вересня потяги № 136/135 Київ — Авдіївка, № 825/826 Дніпро — Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіка руху», — заявили в компанії.