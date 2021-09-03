«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Авдіївки, який призупиняли через обстріли

У Донецькій області відновили рух поїздів до Авдіївки, обмежений через артилерійські обстріли з боку російських бойовиків «ДНР» поблизу станції Авдіївка наприкінці серпня.
Про це повідомляється в Telegram-каналі «Укрзалізниці».
«Уже з 4 вересня потяги № 136/135 Київ — Авдіївка, № 825/826 Дніпро — Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіка руху», — заявили в компанії.
- Ранковий артилерійський вогонь бойовиків по Авдіївці 28 серпня пошкодив промислову базу, житлові будинки й електромережі. У мережі вже зʼявилися відео наслідків обстрілу. Осколкові поранення отримав один український військовий. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.
- «Укрзалізниця» тимчасово обмежила рух потягів до Авдіївки на декілька днів — до 30 серпня, а потім продовжила обмеження до 3 вересня.