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«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Авдіївки, який призупиняли через обстріли

Автор:
Катерина Кадакова
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У Донецькій області відновили рух поїздів до Авдіївки, обмежений через артилерійські обстріли з боку російських бойовиків «ДНР» поблизу станції Авдіївка наприкінці серпня.

Про це повідомляється в Telegram-каналі «Укрзалізниці».

«Уже з 4 вересня потяги № 136/135 Київ — Авдіївка, № 825/826 Дніпро — Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіка руху», — заявили в компанії.

  • Ранковий артилерійський вогонь бойовиків по Авдіївці 28 серпня пошкодив промислову базу, житлові будинки й електромережі. У мережі вже зʼявилися відео наслідків обстрілу. Осколкові поранення отримав один український військовий. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.
  • «Укрзалізниця» тимчасово обмежила рух потягів до Авдіївки на декілька днів — до 30 серпня, а потім продовжила обмеження до 3 вересня.