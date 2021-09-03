«Укрзалізниця» возобновила движение поездов до Авдеевки, которое приостанавливали из-за обстрелов

В Донецкой области возобновили движение поездов до Авдеевки, ограниченное из-за артиллерийских обстрелов со стороны российских боевиков «ДНР» возле станции Авдеевка в конце августа.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Укрзалізниці».
«Уже с 4 сентября поезда № 136/135 Киев — Авдеевка, № 825/826 Днепр — Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения», — заявили в компании.
- Утренний артиллерийский огонь боевиков по Авдеевке 28 августа повредил промышленную базу, жилые дома и электросети. В сети уже появились видео последствий обстрела. Осколочные ранения получил один украинский военный. Прокуратура открыла уголовное производство.
- «Укрзалізниця» временно ограничила движение поездов до Авдеевки на несколько дней — до 30 августа, а затем продлила ограничения до 3 сентября.