«Укрзалізниця» возобновила движение поездов до Авдеевки, которое приостанавливали из-за обстрелов

В Донецкой области возобновили движение поездов до Авдеевки, ограниченное из-за артиллерийских обстрелов со стороны российских боевиков «ДНР» возле станции Авдеевка в конце августа.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Укрзалізниці».

«Уже с 4 сентября поезда № 136/135 Киев — Авдеевка, № 825/826 Днепр — Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения», — заявили в компании.