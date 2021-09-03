Державне бюро розслідувань шукає очевидців ДТП за участю Трухіна

Державне бюро розслідувань отримало матеріали про ДТП на Бориспільській трасі за участю нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна та закликало очевидців аварії надати інформацію слідчим.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Як зазначається, Національна поліція передала матеріали слідчим бюро 2 вересня. Наразі вони вивчають докази та матеріали, які були зібрані Нацполіцією.
Також у Держбюро розслідувань планують провести низку експертиз і процесуальних дій, щоби встановити об’єктивні обставини ДТП.
Окремо в ДБР запевнили, що в цій справі буде забезпечено «ефективне, повне й об’єктивне розслідування, результати якого обов’язково будуть оприлюднені у встановлений законом спосіб».
Зазначимо, пресслужба Державного бюро розслідувань прямо не називає прізвище нардепа. Проте вказується, що ДТП сталася 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі, коли автомобіль, у якому, ймовірно, перебував народний депутат України, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав в авто, що рухалося попереду. За даними слідства, був пошкоджений і третій автомобіль, загалом постраждали шестеро людей.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник глави бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа.
- Травми в аварії отримали шестеро людей: пасажири Audi A8, Ford Kuga (голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу італієць Лучано Лучі та його помічник) і Daewoo Lanos. Водій останнього розповів «Бабелю», що не бачив, хто саме був за кермом A8. Речник МВС Артем Шевченко лише 30 серпня вперше офіційно підтвердив, що нардеп був в авто.
- Поліція вважає, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, були пасажирами.