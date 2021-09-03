Государственное бюро расследований ищет очевидцев ДТП с участием Трухина

Как отмечается, Национальная полиция передала материалы следователям бюро 2 сентября. Сейчас они изучают доказательства и материалы, которые были собраны Нацполицией.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Государственное бюро расследований получило материалы о ДТП на Бориспольской трассе с участием нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина и призвало очевидцев аварии предоставить информацию следователям.

Также в Госбюро расследований планируют провести ряд экспертиз и процессуальных действий, чтобы установить объективные обстоятельства ДТП.

Отдельно в ГБР заверили, что в этом деле будет обеспечено «эффективное, полное и объективное расследование, результаты которого обязательно будут обнародованы установленным законом способом».

Отметим, пресс-служба Государственного бюро расследований прямо не называет фамилию нардепа. Однако указывается, что ДТП произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе, когда автомобиль, в котором, предположительно, находился народный депутат Украины, не соблюдая безопасную дистанцию, въехал в авто, ехавшее впереди. По данным следствия, был поврежден и третий автомобиль, всего пострадали шесть человек.