«Талібан» назвав Китай головним партнером з відновлення Афганістану

Представник ісламського руху «Талібан» Забіхула Муджахід заявив, що для нового уряду (ще неоголошеного) талібів Китай є головним партнером у питанні економічної підтримки і відновлення Афганістану після війни.

Про це він розповів газеті La Repubblica.

За його словами, Китай готовий інвестувати і таліби зацікавлені в ініціативі «Один пояс, один шлях» — глобальному проєкті Китаю з інфраструктури і видобутку корисних копалин, що посилить економічні і політичні звʼязки КНР з десятками країн.

«У нас багаті мідні рудники, які завдяки китайцям будуть модернізовані. Зрештою, Китай є нашим квитком на ринки по всьому світу», — заявив Муджахід.

Ще один представник «Талібану» Сухейль Шагін сказав, що Китай пообіцяв залишити своє посольство в Афганістані відкритим, щоб «зміцнити» відносини і посилити гуманітарну допомогу. Гарантії дав заступник міністра закордонних справ Китаю Ву Джіанхао.

Росія також залишила відкритим своє посольство в Кабулі.