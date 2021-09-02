У Китаї заборонили на телебаченні зʼявлятись «жінкоподібним» чоловікам

Уряд Китаю заборонив «жінкоподібним» чоловікам показуватись на телебаченні і зажадав від телекомпаній пропагувати «революційну культуру». Про це повідомляє Associated Press.
Мовні компанії повинні «рішуче покласти край жінкоподібним чоловікам і інший ненормальною естетиці». AP пише, що це відображає офіційну стурбованість з приводу того, що китайські поп-зірки, що знаходяться під впливом зовнішності деяких південнокорейських співаків, не можуть заохочувати молодих людей Китаю бути «досить мужніми».
Відтак мовникам слід уникати реклами «вульгарних інтернет-знаменитостей» і захоплення багатством і знаменитостями. Замість цього програми повинні «енергійно просувати чудову китайську традиційну культуру, революційну культуру і передову соціалістичну культуру». Також заборонені передачі про дітей знаменитостей.
Уряд Сі також посилює контроль над китайською інтернет-індустрією. Так, наприклад, у країні обмежили онлайн-ігри для дітей, які молодше 18 років, до трьох годин на тиждень і забороняють грати в шкільні дні. Розробники ігор вже повинні представляти нові ігри на затвердження уряду, перш ніж вони можуть бути випущені. Чиновники закликали їх додати націоналістичні мотиви.
- У китайських школах та університетах почнуть викладати предмет «Думки Сі Цзіньпіна». Курс включає чотирнадцять основних принципів, які підкреслюють комуністичні ідеали. У Міністерстві освіти Китаю кажуть, що мета програми — «виростити будівельників і послідовників соціалізму на всебічній моральній, інтелектуальній, фізичній та естетичній основі».
- У Китаї зʼявилася гаряча лінія для доносів на критиків Комуністичної партії. Цією лінією можна повідомляти про інтернет-користувачів, які «спотворюють» історію партії, атакують її керівництво і політику, а також «зводять наклеп на національних героїв і заперечують перевагу передової соціалістичної культури» в інтернеті.