У Китаї ввели у шкільні та університетські програми предмет «Думки Сі Цзіньпіна»

Китай вніс політичну ідеологію лідера країни Сі Цзіньпіна в свою національну навчальну програму. Вона буде інтегрована від початкової школи до університету.

Про це повідомляє BBC.

«Предмет «Думки Сі Цзіньпіна» допоможе підліткам затвердити марксистські переконання. Початкові школи будуть зосереджені на вихованні любові до країни, до Комуністичної партії Китаю і соціалізму. У середніх школах основна увага буде приділятися поєднанню досвіду і вивченню знань, щоб допомогти учням сформувати основні політичні судження і думки. У коледжі буде більше уваги приділятися розвитку теоретичного мислення», — пояснили у Міністерстві освіти.