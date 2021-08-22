Влада Китаю офіційно скасувала штрафи за народження третьої дитини

Влада Китаю у 1979 році розпочала політику «Одна родина — одна дитина», аби сповільнити високі темпи зростання населення. Парам не дозволялося мати більше ніж одну дитину. За порушення людей штрафували, звільняли з роботи або змушували робити аборти.

Унаслідок цього за кілька десятків років нація почала старіти — молоді було значно менше, а людей працездатного віку не вистачало. Тому у 2016 році влада дозволила китайцям мати до двох дітей. Це дещо підвищило народжуваність, але за кілька років вона знову почала падати.