Китай скасував штрафи за народження трьох дітей у родині й починає боротися зі старінням населення

Згідно з документом, до 2025 року уряд підготує заходи щодо підтримки народжуваності, також завершиться реформа сфери послуг, влада планує домогтися зниження вартості послуг із ведення вагітності, виховання дитини та освіти.

«Ухвалено рішення скасувати внески на соціальне забезпечення, переглянуті та скасовані положення про відповідні штрафи», — йдеться в документі.

Державна рада Китайської народної республіки (КНР) остаточно скасувала штрафи за народження третьої дитини в родині та заохочуватиме пологи.

Окрім цього, в Китаї прагнуть домогтися балансу в співвідношенні статей в країні.

Як наголосили в уряді, зараз серйозною проблемою для розвитку держави є старіння населення, до 2035 року воно увійде в стадію «сильного старіння», що матиме «глибокий вплив» на економічну, соціальну і культурну сфери.

«Реалізація політики щодо трьох дітей і заходи підтримки допоможуть розкрити репродуктивний потенціал населення, уповільнити процес його старіння, сприяти гармонії між поколіннями і підвищить загальну життєздатність суспільства», — зауважили в Держраді КНР.