Китайська влада дозволила парам народжувати трьох дітей

Уряд Китаю знову вирішив послабити свою політики щодо народжуваності. Тепер китайським парам дозволять мати до трьох дітей.
Про це пише BBC.
Відповідне рішення було закріплене на Політбюро Комуністичної партії Китаю. Його ухвалили після того, як останній перепис населення знову засвідчив низьку народжуваність у країні. Такі результати посилили тиск на владу з вимогою пом’якшити обмеження кількості дітей для сімей.
Під час останнього перепису стало відомо, що за минулий рік в Китаї народилися 12 мільйонів дітей, що значно менше 18 мільйонів у 2016 році, коли влада вперше послабила обмеження для сімей.
- Влада Китаю у 1979 році розпочала політику «Одна родина — одна дитина», аби сповільнити високі темпи зростання населення. Парам не дозволялося мати більше однієї дитини. За порушення людей штрафували, звільняли з роботи або змушували робити аборти.
- Унаслідок цього за кілька десятків років нація почала старіти — молоді було значно менше, а людей працездатного віку не вистачало. Тому у 2016 році влада дозволила китайцям мати до двох дітей. Це дещо підвищило народжуваність, але за кілька років вона знову почала падати.