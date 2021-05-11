У Китаї оприлюднили дані перепису населення. Кількість людей зросла на 72 мільйони, але нація почала старіти

Влада Китаю оприлюднила дані перепису населення за останні 10 років. Темпи зростання кількості людей зменшилися.

Про це пише The Associated Press.

За останнє десятиліття населення Китаю зросло на 72 мільйони людей і вже сягнуло 1,411 мільярда. Щороку воно зростає на 0,53%, що дещо нижче, аніж у минулому десятилітті.

Також, згідно з даними перепису, населення країни почало старіти — старші за 65 років наразі становлять 13,5%, тоді як у 2010 році їх було лише 8,9%.

Населення працездатного віку Китаю теж почало скорочуватися після досягнення піку в 925 мільйонів людей. Експерти прогнозують, що до 2050 року воно становитиме близько половини всіх людей у країні.