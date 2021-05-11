В Китае обнародовали данные переписи населения. Количество людей выросло на 72 миллиона, но нация начала стареть

Власти Китая обнародовали данные переписи населения за последние 10 лет. Темпы роста его численности уменьшились.

Об этом пишет The Associated Press.

За последнее десятилетие население Китая выросло на 72 миллионов человек и уже достигло 1,411 миллиарда. Ежегодно оно растет на 0,53%, что несколько медленнее, чем в прошлом десятилетии.

Также, по данным переписи, население страны начало стареть — люди старше 65 лет сейчас составляют 13,5%, тогда как в 2010 году их было всего 8,9%.

Население трудоспособного возраста Китая тоже начало сокращаться после достижения пика в 925 миллионов человек. Эксперты прогнозируют, что к 2050 году оно составит около половины всех людей в стране.