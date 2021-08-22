Власти Китая официально отменили штрафы за рождение третьего ребенка

Власти Китая в 1979 году начали политику «Одна семья — один ребенок», чтобы замедлить высокие темпы роста населения. Парам не разрешалось иметь более одного ребенка. За нарушение людей штрафовали, увольняли с работы или заставляли делать аборты.

В результате через несколько десятков лет нация начала стареть — молодежи было значительно меньше, а людей трудоспособного возраста не хватало. Поэтому в 2016 году власти разрешили китайцам иметь до двух детей. Это немного повысило рождаемость, но через несколько лет она снова начала падать.