В Китае ввели в школьные и университетские программы предмет «Мысли Си Цзиньпина»

Китай внес политическую идеологию лидера страны Си Цзиньпина в свою национальную учебную программу. Она будет интегрирована от начальной школы до университета.

Об этом сообщает BBC.

«Предмет «Мысли Си Цзиньпина» поможет детям утвердить марксистские убеждения. Начальные школы будут сосредоточены на воспитании любви к стране, к Коммунистической партии Китая и социализму. В средних школах основное внимание будет уделяться сочетанию опыта и изучению знаний, чтобы помочь ученикам сформировать основные политические суждения и мнения. В колледже будет больше внимания уделяться развитию теоретического мышления», — пояснили в Министерстве образования.