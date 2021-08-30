Китай обмежив неповнолітнім можливість грати в онлайн-ігри — лише по одній годині в п’ятницю та у вихідні

Уряд Китаю обмежив можливість неповнолітнім грати в онлайн-ігри. Їм дозволять грати лише одну годину на день у п’ятницю, у вихідні та на свята.

Про це пише BBC.

Діти до 18 років зможуть грати в онлайн-ігри лише у проміжку між 20:00 і 21:00 за місцевим часом. Також китайський регулятор зобов’язав ігрові компанії не допускати, щоб неповнолітні грали в інший час.

Такий крок був ухвалений через зростання занепокоєння тим, що діти в Китаї проводять багато часу в онлайн-іграх. Останнім часом у державних ЗМІ почалася інформаційна кампанія проти цього. Зокрема, онлайн-ігри називали «духовним опіумом», а після публікації статті в Economic Information Daily про те, що багато підлітків вподобали онлайн-ігри та це негативно на них впливає, акції багатьох китайських ігрових компаній обвалилися.