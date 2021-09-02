В Китае запретили на телевидении появляться «женоподобным» мужчинам

Правительство Китая запретило «женоподобным» мужчинам показываться на телевидении и потребовало от телекомпаний пропагандировать «революционную культуру». Об этом сообщает Associated Press.

Вещательные компании должны «решительно положить конец женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике». AP пишет, что это отражает официальную обеспокоенность по поводу того, что китайские поп-звезды, которые находятся под влиянием внешности некоторых южнокорейских артистов, не могут поощрять молодых людей Китая быть «достаточно мужественными».

Поэтому вещателям следует избегать рекламы «вульгарных интернет-знаменитостей» и восхищения богатством и знаменитостями. Вместо этого программы должны «энергично продвигать замечательную китайскую традиционную культуру, революционную культуру и передовую социалистическую культуру». Также запрещены передачи о детях знаменитостей.

Правительство Си также усиливает контроль над китайской интернет-индустрией. Так, например, в стране ограничили онлайн-игры для детей, младше 18 лет, до трех часов в неделю и запрещают играть в школьные дни. Разработчики игр уже должны представлять новые игры на утверждение правительства, прежде чем они могут быть выпущены. Чиновники призвали их добавить националистические мотивы.