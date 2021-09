НАБУ передало до суду справу про заволодіння $20 млн Ощадбанку

У четвер, 2 вересня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура України скерували до суду обвинувальний акт стосовно сина та доньки колишнього народного депутата Станіслава Березкіна — Максима й Вікторії, а також ще десятьох причетних до заволодіння $20 млн Ощадбанку.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

«Серед обвинувачених власники та службові особи підприємств групи «Креатив», службовці АТ «Ощадбанк», незалежний оцінювач», — розповіли у бюро.

Також у НАБУ зазначили, що провадження щодо колишнього нардепа закрили через його смерть.

Нагадаємо, Станіслав Березкін помер 6 грудня 2020 року у Києві на 62-му році життя. За словами директора футбольного клубу «Зірка» (Кропивницький), підприємця Сергія Кашуби, в нього не витримало серце.

Справа Березкіна

За версією слідства, нардеп Березкін у 2013—2014 роках організував злочинну групу, метою якої було заволодіння $20 млн Ощадбанку, виділеними аграрному холдингу «Креатив» як кредит. На той момент нардеп фактично керував фірмою, а його син був співзасновником. За версією слідства, після отримання кредитних коштів, заклавши елеватор і підписавши фіктивний договір, вони одразу ж вивели гроші на рахунки швейцарської фірми CREATIV TRADING SA і белізької компанії Quadra Commodities SA Limited за договорами купівлі-продажу товарів із тропічних олій на зазначену суму. Фактичного постачання не було.

Надалі $10 млн перерахували Quadra Commodities SA Limited у латвійському банку ABLV Bank. Після цього $7,64 млн переказали кіпрському офшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd. за купівлю фірмою Quadra Commodities SA Limited 100% акцій компанії Barcosta Ventures Limited, яка володіє 97% акцій ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон». Решта кредитних коштів у розмірі $2,32 млн була перерахована іншій белізькій компанії Titan LTD на рахунок у латвійському банку. За даними слідства, компанії CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited і TITAN LTD контролювала одна група фізичних осіб.

У 2015 році під час свідчення у Верховному суді Белізу Березкін підтвердив, що інвестував у купівлю заводу «Чорноморгідрозалізобетон». За словами правоохоронців, зараз контрольним пакетом акцій заводу володіють син і донька Березкіна.