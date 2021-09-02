Німецький лоукостер Eurowings здійснив свій перший рейс в Україну

Літак німецького лоукостера Eurowings вперше здійснив посадку в Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Німецький авіаперевізник став уже четвертою компанією Lufthansa Group, окрім Lufthansa, Swiss International Air Lines та Austrian Airlines, яка працюватиме на українському ринку.

«Розширення мапи міжнародних рейсів у МА «Бориспіль» — один із пріоритетів, які наразі стоять перед новим керівництвом аеропорту. Тому я радий, що зараз в Україні з’явився один із найбільших лоукостерів Європи і ми нарешті маємо регулярні рейси до Дюссельдорфу», — заявив голова відомства Олександр Кубраков.

Авіаперевізник буде виконувати рейси з Дюссельдорфу до Києва тричі на тиждень — щопонеділка, щосереди та щопʼятниці. У понеділок та середу борт відправляється з Дюссельдорфу об 11:30 і прибуває до Києва о 15:10, в п’ятницю вилітає о 06:50 і прибуває до Києва об 10:30. У зворотному напрямку борт вилітає щопонеділка та щосереди о 15:55 і прибуває о 17:40 в Дюссельдорф, в п’ятницю відправляється з Києва об 11:15 і прибуває до місця призначення о 13:00.

Eurowings — німецький лоукостер, дочірній підрозділ авіаційного холдингу Lufthansa Group. Компанія є лідером ринку в аеропортах Дюссельдорфу, Гамбургу, Штутгарту та Кельна/Бонна і має флот близько 100 літаків виробництва компанії Airbus. Eurowings вважається найбільшою туристичною авіакомпанією в Німеччині.