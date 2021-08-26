В Україну зайшов ще один європейський лоукост

В Україну заходить німецький лоукостер Eurowings — з 1 вересня 2021 року він почне виконувати польоти за маршрутом Дюссельдорф — Київ.

Про це пресслужба аеропорту «Бориспіль» повідомила у четвер, 26 серпня, цитує Інтерфакс.

Рейси в напрямку Дюссельдорф — Київ — Дюссельдорф будуть виконувати тричі на тиждень: щопонеділка, щосереди та щопʼятниці на літаках Airbus A319.

На сайті компанії вартість квитків починається від €50. У цю вартість входить також перевезення ручної поклажі вагою до 8 кг. Eurowings є одним із дочірніх підрозділів авіаційного холдингу Lufthansa Group.