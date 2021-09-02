Немецкий лоукостер Eurowings совершил свой первый рейс в Украину

Самолет немецкого лоукостера Eurowings впервые совершил посадку в Международном аэропорту «Борисполь».

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Немецкий авиаперевозчик стал уже четвёртой компанией Lufthansa Group, кроме Lufthansa, Swiss International Air Lines и Austrian Airlines, которая будет работать на украинском рынке.

«Расширение карты международных рейсов в МА «Борисполь» — один из приоритетов, которые сейчас стоят перед новым руководством аэропорта. Поэтому я рад, что сейчас в Украине появился один из крупнейших лоукостеров Европы и мы наконец имеем регулярные рейсы в Дюссельдорф», — заявил глава ведомства Александр Кубраков.

Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Дюссельдорфа в Киев три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. В понедельник и среду борт отправляется из Дюссельдорфа в 11:30 и прибывает в Киев в 15:10, в пятницу вылетает в 06:50 и прибывает в Киев в 10:30. В обратном направлении борт вылетает по понедельникам и средам в 15:55 и прибывает в 17:40 в Дюссельдорф, в пятницу отправляется из Киева в 11:15 и прибывает к месту назначения в 13:00.

Eurowings — немецкий лоукостер, дочернее подразделение авиационного холдинга Lufthansa Group. Компания является лидером рынка в аэропортах Дюссельдорфа, Гамбурга, Штутгарта и Кельна/Бонна и имеет в своем флоте около 100 самолетов производства компании Airbus. Eurowings считается крупнейшей туристической авиакомпанией в Германии.