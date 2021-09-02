Екскапітану порту «Південний» повідомили підозру через аварію танкера Delfi. Він впустив судно без належних документів

Приморська окружна прокуратура повідомила про підозру колишньому капітану порту «Південний» у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки — йдеться про справу танкера Delfi, який затонув біля берегів Одеси у 2019 році.
Про це у четвер, 2 вересня, повідомив Офіс генерального прокурора.
Слідство встановило, що колишній капітан порту «Південний» з 2 до 22 листопада 2019 року не вжив необхідних заходів і не оцінив загрозу можливої надзвичайної ситуації — дрейфу неконтрольованого і технічно несправного судна. Танкер без належних документів та з меншою за необхідну кількістю екіпажу перетнув державний кордон України в зоні його відповідальності. Внаслідок цього під час шторму 22 листопада 2019 року танкер в акваторії порту «Південний» зірвався з якоря та дрейфуючи сів на мілину поблизу одеського пляжу «Дельфін».
Розмір збитків порту за період рятувальної операції та ліквідації наслідків аварії (розливу нафтопродуктів та забруднюючих речовин із судна) становить понад 7 мільйонів гривень.
- 22 листопада 2019 року сильний шторм зірвав зі стоянки танкер Delfi, після чого він сів на мілину в затоці Одеси. Судновласник кілька разів переносив терміни підйому танкера, але обіцяв зробити це своїми силами.
- Танкер Delfi прибрали з пляжу Одеси 10 вересня 2020 року і доставили в нафтогавань порту «Чорноморськ». До цього дня на судні сталося кілька витоків нафти.
- Підняти затонулий танкер Delfi та прибрати його з одеського пляжу коштувало близько 14 млн грн. Але на це витратили не бюджетні кошти — роботи профінансувала приватна фірма «Бруклін-Київ». У березні 2021 року власника танкера зобовʼязали виплатити Адміністрації морпортів майже 3 млн гривень.