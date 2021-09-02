Экс-капитану порта «Південний» сообщили подозрение из-за аварии танкера Delfi. Он впустил судно без надлежащих документов

Приморская окружная прокуратура сообщила о подозрении бывшему капитану порта «Південний» в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия — речь идет о деле танкера Delfi, который затонул у берегов Одессы в 2019 году.
Об этом в четверг, 2 сентября, сообщил Офис генерального прокурора.
Следствие установило, что бывший капитан порта «Південний» с 2 по 22 ноября 2019 года не принял необходимые меры и не оценил угрозу возможной чрезвычайной ситуации — дрейфа неконтролируемого и технически неисправного судна. Танкер без надлежащих документов и с меньшим количеством экипажа, чем необходимо, пересек государственную границу Украины в зоне его ответственности. Вследствие этого во время шторма 22 ноября 2019 года танкер в акватории порта «Південний» сорвался с якоря и дрейфуя сел на мель близ одесского пляжа «Дельфин».
Размер убытков порта за период спасательной операции и последствий ликвидации аварии (разлива нефтепродуктов и загрязняющих веществ с судна) составляет более 7 миллионов гривен.
- 22 ноября 2019 сильный шторм сорвал со стоянки танкер Delfi, после чего он сел на мель в заливе Одессы. Судовладелец несколько раз переносил сроки подъема танкера, но обещал сделать это своими силами.
- Танкер Delfi убрали с пляжа Одессы 10 сентября 2020 года и доставили в нефтегавань порта «Черноморск». До того дня на судне произошло несколько утечек нефти.
- Поднять затонувший танкер Delfi и убрать его с одесского пляжа стоило около 14 млн грн. Но на это потратили не бюджетные средства — работы профинансировала частная фирма «Бруклин-Киев». В марте 2021 года владельца танкера обязали выплатить Администрации морпортов почти 3 млн гривен.