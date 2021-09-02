Вакцинація вдвічі зменшує ризик збереження довготривалих симптомів COVID-19 після одужання

Люди, які повністю вакцинувалися від COVID-19, мають на 50% нижчий ризик захворіти на так званий тривалий COVID, ніж невакциновані.

Про це повідомляє BBC із посиланням на дослідження, опубліковані в журналі The Lancet Infectious Diseases.

Науковці також підтвердили, що повністю вакциновані люди, які все ж заражаються COVID-19, значно рідше потрапляють до лікарні або мають важкі симптоми.

«Ми виявили, що ймовірність наявності симптомів протягом 28 днів або більше після щеплення приблизно вдвічі менша за умови отримання двох доз вакцини», — заявили дослідники з Королівського коледжу Лондону, під керівництвом якого відбувалося дослідження.

Після одужання багато людей скаржаться на так званий тривалий COVID, при якому симптоми можуть проявлятися впродовж тижнів чи навіть місяців. Серед поширених симптомів — втома, задишка, проблеми з мисленням, кашель, біль у грудях, втрата смаку чи нюху, головні болі.