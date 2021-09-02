Вакцинация вдвое уменьшает риск сохранения длительных симптомов COVID-19 после выздоровления

Люди, которые полностью вакцинировались от COVID-19, имеют на 50% более низкий риск заболеть так называемым длительным COVID, чем невакцинированные.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Ученые также подтвердили, что полностью вакцинированные люди, которые все же заражаются COVID-19, значительно реже попадают в больницу или имеют тяжелые симптомы.

«Мы обнаружили, что вероятность наличия симптомов в течение 28 дней или более после прививки примерно вдвое меньше при условии получения двух доз вакцины», — заявили исследователи из Королевского колледжа Лондона, под руководством которого проходило исследование.

После выздоровления многие люди жалуются на так называемый длительный COVID, при котором симптомы могут проявляться в течение недель или даже месяцев. Среди распространенных симптомов — усталость, одышка, проблемы с мышлением, кашель, боль в груди, потеря вкуса или обоняния, головные боли.