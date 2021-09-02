Львів’янин рік судився з державою, щоб отримати компенсацію за смерть матері. Вона в лікарні заразилася COVID-19

Львів’янин Андрій Сорока через рік судової тяганини отримав 1,5 мільйона гривень від Фонду соціального страхування як компенсацію за смерть своєї мами, яка інфікувалася коронавірусом на роботі в лікарні.

Чоловікові знадобився рік, аби довести у суді, що він син своєї мами. При цьому Фонд підтвердив зараження жінки під час виконання професійних обов’язків, пише «Радіо Свобода».

«Понад рік тривала судова тяганина — стільки часу я доказував, що я син своєї мами. Як такі прості речі доводити в судах? Український суд із цим справився. Мені, як здоровомислячій людині, це була проста істина, що я син мами. Але без кваліфікованої юридичної допомоги я б не добився нічого», — зазначив Сорока.

Львів’янин обурюється, що йому довелось звертатися у суд, аби довести, що у жінки із живих родичів були тільки син і троє онуків.

Його мама Ірина Федоришин 37 років працювала анестезіологом у Львівській обласній клінічній лікарні. 20 травня 2020 року на її зміну привезли чоловіка, який повернувся з Італії та перебував у важкому стані.

У нього діагностували серцево-судинну недугу і пневмонію, а після пʼяти днів лікування він помер. Уже після смерті тест показав, що у нього був COVID-19. Тоді від цього пацієнта інфікувалися 30 медиків, зокрема мама Андрія, яка померла 25 травня.

Це був перший випадок смерті медика від коронавірусної хвороби на Львівщині.