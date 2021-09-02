Львовянин год судился с государством, чтобы получить компенсацию за смерть матери. Она в больнице заразилась COVID-19

Львовянин Андрей Сорока через год судебной тяжбы получил 1,5 миллиона гривен от Фонда социального страхования в качестве компенсации за смерть своей мамы, которая заразилась коронавирусом на работе в больнице.
Мужчине потребовался год, чтобы доказать в суде, что он сын своей мамы. При этом Фонд подтвердил заражение во время выполнения профессиональных обязанностей, пишет «Радио Свобода».
«Более года длилась судебная тяжба — столько времени я доказывал, что я сын своей мамы. Как такие простые вещи доказывать в судах? Но украинский суд справился. Для меня, как здравомыслящего человека, это была простая истина, что я сын мамы. Но без квалифицированной юридической помощи я бы ничего не добился», — отметил Сорока.
Львовянин возмущается, что ему пришлось обращаться в суд, чтобы доказать, что у женщины из живых родственников были только сын и трое внуков.
Его мама Ирина Федоришин 37 лет работала анестезиологом в областной клинической больнице. 20 мая 2020 года на ее смене привезли мужчину, который вернулся из Италии и находился в тяжелом состоянии.
У него диагностировали сердечно-сосудистую болезнь и пневмонию, а после пяти дней лечения он умер. Уже после смерти тест показал, что у него был COVID-19. Тогда от этого пациента заразились 30 медиков, в частности мама Андрея, которая умерла 25 мая.
Это был первый случай смерти медика от коронавирусной болезни во Львовской области.
Фонд социального страхования отказал сыну врача в уплате денежной компенсанции, объяснив, что у него есть собственная семья, а женившись, он перестал быть членом семьи матери. Мужчина решил судиться.
В июле этого года Франковский районный суд Львова установил, что он является членом семьи своей мамы. Фонд социального страхования не подавал апелляцию и выплатил Сороке 1,5 миллиона гривен.
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